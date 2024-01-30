نيوزيلندا تحظر استخدام مواد كيماوية في منتجات التجميل

حظرت نيوزيلندا، استخدام مجموعة من المواد الكيماوية التي لا تتكسر، ويعتقد أن لها تأثيرا سلبيا على صحة الإنسان.



وقالت هيئة الحماية البيئية، اليوم الثلاثاء، إنه سوف يتم حظر استخدام مواد البيرفلوروالكيل والبولي فلورو ألكيل في المنتجات التجميلية ابتداء من 31 ديسمبر 2026.



وتعد نيوزيلندا من أوائل الدول في العالم التي تحظر هذه المواد، التي غالبا ما يطلق عليها "المواد الكيماوية الأبدية".



وتستخدم هذه المواد في بعض الأحيان في منتجات مثل طلاء الأظافر وكريم الحلاقة وكريم الأساس والماسكرا. ويتم إضافتها من أجل تنعيم الجلد، أو جعل المنتجات التجميلية أكثر استمرارا ومقاومة للماء.



وقال شاون بريسو مدير قسم إعادة تقييم خطورة المواد بالهيئة إن الأبحاث الدولية تشير إلى العثور على مواد البيرفلوروالكيل والبولي فلورو ألكيل في عدد ضئيل من المنتجات.



وأضاف"ولكننا نتبنى توجها حذرا تجاه المخاطر المحتملة من هذه المواد".



وأوضح: "نعلم أن هذه المواد لا تتكسر بسهولة، ويمكنها التراكم داخل جسمنا، وبعضها يمكن أن يكون ساما بمستويات مرتفعة".