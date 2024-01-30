بايدن: اتخذنا قرارنا بشأن طبيعة الرد على مقتل جنودنا في الأردن

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، مساء اليوم الثلاثاء، إنه «اتخذ قراره بشأن طبيعة الرد على الهجمات التي قتلت عسكريين أميركيين في الأردن».

وبحسب ما نشرته وكالة «رويترز»، أكد بايدن، في تصريحات صحفية لدى مغادرته البيت الأبيض إلى جولة انتخابية في فلوريدا، أن «الولايات المتحدة لا تريد اتساع رقعة الحرب في الشرق الأوسط».

وأمس الاثنين، قالت وسائل إعلام أمريكية إن الرئيس جو بايدن، اجتمع مع فريق الأمن القومي، لاتخاذ قرار بشأن الخيارات المطروحة للرد على الهجوم الذي استهدف قاعدة أمريكية على الحدود الأردنية السورية، وأسفر عن مقتل ثلاثة جنود.

وتعهد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، بأن الولايات المتحدة ستتخذ «كل الإجراءات الضرورية» للدفاع عن القوات الأمريكية، معبرا عن غضبه لتنفيذ مسلحين مدعومين من إيران هجوما بطائرة مسيرة الأحد، أسفر عن مقتل ثلاثة جنود أمريكيين وإصابة عشرات آخرين.

ويعد هجوم الأحد الأول من نوعه الذي يسفر عن قتلى من القوات الأمريكية، منذ اندلاع حرب إسرائيل على قطاع غزة في أكتوبر، ويمثل تصعيدا كبيرا في التوتر الذي يعصف بالشرق الأوسط.

وتحاول الولايات المتحدة أن تحدد على وجه الدقة سبب عدم تمكن نحو 350 جنديا من إيقاف الطائرة المسيرة في القاعدة المسماة البرج 22 بالأردن.

وهوجمت القوات الأمريكية أكثر من 150 مرة حتى الآن في العراق وسوريا والأردن، وشُنت هجمات أيضا على سفن حربية في البحر الأحمر، حيث تطلق جماعة الحوثي اليمنية طائرات مسيرة وصواريخ على السفن الأمريكية.

وتراكم الهجمات ضغوطا سياسية على الرئيس الأميركي جو بايدن، لتوجيه ضربة مباشرة إلى إيران، وهو تحرك يعارض بايدن تنفيذه خشية إشعال شرارة حرب أوسع نطاقا.

ويقول محللون إن خيارات بايدن، في الرد قد تتنوع من استهداف قوات إيرانية خارج إيران أو حتى داخلها إلى اختيار شن هجوم انتقامي أكثر حذرا؛ يستهدف فحسب المسلحين المدعومين من إيران المسئولين عن الهجمات.