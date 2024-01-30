الوحدة المحلية بمدينة دهب توافق على تقنين الأوضاع لـ12 مواطنا

الموافقة على تقنين الأوضاع لـ12 مواطنا بدهب



أعلنت الوحدة المحلية لمدينة دهب بمحافظة جنوب سيناء، عن موافقة لجنة البت في أعمال تقنين الأوضاع، على طلبات عددًا من المواطنين بعد استيفاء الضوابط والشروط القانونية.

وقال اللواء عبدالرحمن بهاء الدين، رئيس مدينة دهب، إن لجنة البت وافقت على التقنين أوضاع لـ12 مواطنا، وهم "تهاني سليمان محمد موسى، السيد سعد السيد عبدالعزيز، رضا إبراهيم علي إبراهيم، أشرف صابر المهدي السيد، حجاج النوبي محمد حسن، نجلاء كمال إبراهيم فرج، أبو الحسن علي مصطفى صبيح، عائشة حمدان مبارك صبيح، محمد أحمد قنديل عبدالله، محمد يوسف فاضل الشريف، عبيد حساني حسين أحمد، عيد عودة درويش"، وذلك طبقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 48 لسنة 2017.

وأوضح رئيس المدينة، في تصريح اليوم الثلاثاء، أن إجمالي عدد عقود التقنين التي وافقت عليها اللجنة بالمدينة بلغ 52 عقدًا، مشيرًا إلى أنه جرى إصدار 40 عقد تقنين أوضاع لمواطني المدينة من قبل، وجرى تسليمهم لذويهم بعد اعتمادهم من قبل اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء.

وناشد رئيس المدينة الـ12 مواطنا، بالتوجه إلى مكتب خدمة المواطنين بمجلس المدينة لإنهاء إجراءات التقنين الخاصة بمنازلهم؛ تمهيدًا لإصدار القرار الخاص بهم، مؤكدًا أن اللجنة المنوطة بالبت في أعمال تقنين الأوضاع بالمدينة، تعمل على قدم وساق لسرعة إنهاء طلبات المواطنين الخاصة بتقنين وضع اليد.

جدير بالذكر، أنه جرى إصدار 63 عقد تقنين أوضاع للمواطنين بجنوب سيناء طبقًا للنموذج الموحد الجديد، بعد الحصول على الموافقات اللازمة، بواقع 11 عقدا للمواطنين بمدينة رأس سدر، و12 عقد تقنين أوضاع لمواطني مدينة طور سيناء، و40 عقدا لمواطني مدينة دهب.