سفارة الهند بالقاهرة تحتفل بالعيد الوطني بحضور أعضاء الجالية

احتفلت سفارة الهند بالقاهرة بعيد جمهورية الهند السادس والسبعين حيث يتزامن مع ذكرى اعتماد الدستور في عام 1950.

وبدأت الاحتفالات بحماسة كبيرة ومشاعر وطنية فياضة من خلال فاعلية رفع العلم الهندي في بيت الهند من قبل القائمة بالأعمال سي سوشما بحضور أعضاء من الجالية الهندية وأصدقاء الهند في مصر.

وألقت سوشما مقتطفات من خطاب رئيس الهند الذي ألقاه عشية يوم الجمهورية، مسلطة الضوء على التقدم الملحوظ الذي أحرزته الهند وقدرتها على الصمود والالتزام الراسخ بالقيم المنصوص عليها في الدستور الهندي.

كما تم تكريم الفائزين في مسابقة "Bharat ko Janiye" وهي مبادرة لإلهام المغتربين وأصدقاء الهند للانخراط بشكل وثيق مع الهند خلال الفعالية.

وتم بذل جهود فريدة من نوعها للتأكيد على التزام الهند بالاستدامة في كل جانب من جوانب الحياة في إطار حملة LiFE من خلال توزيع الأعلام ذات البذور المخفية مع تعليمات مطبوعة عليها لزراعتها بعد الاستخدام، مما لفت انتباه الجميع إلى مبادرة "Ek Ped Ma Ke Naam" (شجرة واحدة تكريمًا للأم) والتي نجحت في زراعة ما يقرب من 1400 شجرة من أجل مستقبل أكثر خضرة.

وأضفت العروض الثقافية النابضة بالحياة لرقصة الكوتشيبودي والأغاني الوطنية، مزيد من الحيوية على الفاعلية وقام بأداء تلك الرقصة افراد من الجالية الهندية، مما سلط الضوء على تراث الهند الغني وارتباطهم بالجذور الهندية.

كما قدم أطفال مسؤولي السفارة عرضًا راقصًا جميلًا مصحوبا بالأغاني الوطنية الهندية. واختتمت الفاعلية بأطباق من المطبخ الهندي.