أسدل الستار مساء، الأربعاء، على مرحلة الدوري من بطولة دوري أبطال أوروبا، في الموسم الحالي، والذي يقام بالنظام الجديد.

ووفقًا للنظام الجديد من دوري أبطال أوروبا يتأهل 24 ناديًا للدور المقبل، حيث يتأهل أصحاب المراكز الثمانية الأولى لدور الـ16 مباشرة، فيما يلعب أصحاب المراكز من التاسع لـ24 ملحقًا بنظام خروج المغلوب ليتأهل 8 أندية أخرى لدور الـ16.

وتقام قرعة الملحق المؤهل لدور الـ16 في تمام الساعة الواحدة ظهرًا يوم الجمعة المقبل 31 يناير.

وسيتم تصنيف الفرق التي تأهلت للملحق إلى قسمين، القسم الأول من المركز التاسع للمركز 16، والقسم الثاني من المركز الـ17 إلى المركز الـ24.

وسيتم تحديد الخصوم المحتملين مسبقًا أيضًا من خلال إقران المراكز النهائية للفريقين في الدوري، على سبيل المثال، ستواجه الفرق التي احتلت المركزين التاسع والعاشر الفرق التي احتلت المركز الثالث والعشرين أو الرابع والعشرين؛ وستقع الفرق التي احتلت المركز الحادي عشر أو الثاني عشر في مواجهة الفرق التي احتلت المركز الحادي والعشرين أو الثاني والعشرين وهكذا.

تنهي مرحلة الدوري بين التاسع والسادس عشر في القرعة الأولى لمرحلة خروج المغلوب، وستواجه فريقًا يقع في المراكز من 17 إلى 24.

فيما تقام قرعة دور الـ16 يوم 21 فبراير 2025، وذلك بعد انتهاء مباريات الملحق، على أن ينطلق دور الـ16 يوم 4 مارس 2025 وينتهي يوم 12 من الشهر ذاته.

وجاءت قائمة الفرق المتأهلة لدور الملحق على النحو التالي:

9 - أتالانتا الإيطالي

10 - بوروسيا دورتموند الألماني

11 - ريال مدريد الإسباني

12 - بايرن ميونيخ الألماني

13 - ميلان الإيطالي

14 - آيندهوفن الهولندي

15 - باريس سان جيرمان الفرنسي

16 - بنفيكا البرتغالي

17 - موناكو الفرنسي

18 - ستاد بريست الفرنسي

19 - فينورد الهولندي

20 - يوفنتوس الإيطالي

21 - سيلتيك الأسكتلندي

22 - مانشستر سيتي الإنجليزي

23 - سبورتنج لشبونة البرتغالي

24 - كلوب بروج البلجيكي