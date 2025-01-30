محافظ البحيرة تفتتح وحدة العناية المركزة بمستشفى حوش عيسى المركزي

افتتحت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، وحدة العناية المركزة "ب" بمستشفى حوش عيسى المركزي.

تضم الوحدة الجديدة 8 أسرة مزودة بأحدث الأجهزة الطبية، بما في ذلك 8 أجهزة مونيتور، و4 أجهزة تنفس صناعي، و8 مناظير حنجرية، وجهاز صدمات كهربائية، وجهازي رسم قلب، و16 مضخة محاليل.

وعقب الافتتاح، تفقدت محافظ البحيرة أقسام المستشفى، حيث تفقدت وحدة العناية المركزة (أ) بالمستشفى، وغرفة مستلزمات العناية (ب) للتأكد من توافر الأدوية.

كما تفقدت مشغل تفصيل الفرش والجاونات، ووجهت بالتنسيق مع منظمات المجتمع المدني لإنشاء مصنع لإنتاج وتفصيل الفرش وزي الأطباء والتمريض على مستوى المحافظة.

كما وجهت مديرية الصحة بعمل دراسة جدوى لبيان احتياجات مستشفيات البحيرة لتلك المستلزمات.

وأشادت محافظ البحيرة، بدور المبادرات والمشاركات المجتمعية التي تعمل جنبًا إلى جنب مع أجهزة المحافظة التنفيذية في دعم الجهود التنموية التي تتم في شتى القطاعات والمجالات، وتقديم كل الخدمات للمواطنين، والتي يأتي على رأسها القطاع الصحي.

من ناحية أخرى، تفقدت محافظ البحيرة أعمال الإنشاءات الجديدة الجارية بمستشفى حوش عيسى المركزي، حيث يجري العمل على إنشاء مبنى جديد على مساحة 5000 متر مربع، يتكون من دور أرضي و5 أدوار متكررة، ومقرر أن يضم 125 سريرًا.

وفي إطار تفاعلها المباشر مع المواطنين، التقت الدكتورة جاكلين عازر بعدد من المواطنين المترددين على المستشفى، مؤكدة حرصها على تحسين وتطوير الخدمات الصحية بما يتناسب مع احتياجات المواطنين.

وأكدت عازر أن الدولة تولي اهتمامًا بالغًا بتطوير المنظومة الصحية، وخاصة في مجالات الرعاية الطارئة والحالات الحرجة، بهدف توفير خدمات طبية عالية الجودة لجميع المواطنين في كافة التخصصات.

حضر الجولة: الدكتورة رشا فوزي مساعد المحافظ للشؤون الصحية والمبادرات، وأحمد حمزة رئيس مركز ومدينة حوش عيسى، والنائب يحيى داود عضو مجلس النواب، والدكتور سامح عبد اللطيف وكيل مديرية الصحة، والدكتور أحمد الجميل، مدير عام العلاجي بالبحيرة، والدكتور مصطفى محفوظ، مدير المستشفى.