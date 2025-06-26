نتنياهو يشكر ترامب على دعمه: سنواصل العمل لهزيمة أعدائنا وتوسيع دائرة السلام بسرعة

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توجه رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بالشكر إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على «دعمه المؤثر له».

وكتب في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، مساء الخميس: «شكراً لك الرئيس ترامب، على دعمك المؤثر لي، ودعمك الهائل لإسرائيل والشعب اليهودي».

وأضاف: «سنواصل العمل معًا لهزيمة أعدائنا المشتركين، وتحرير رهائننا، وتوسيع دائرة السلام بسرعة»، بحسب تدوينته.

ودعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأربعاء، إسرائيل إلى إلغاء محاكمة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بتهم الفساد.

وقال في منشور على منصته «تروث سوشيال»، إنه «مصدوم» لسماع أن إسرائيل «تواصل حملة المطاردة السخيفة ضد رئيس وزرائها العظيم في زمن الحرب»، بحسب تعبيره.

واستخدم ترامب، الذي واجه أربع قضايا قانونية قبل انتخابات 2024، مرارًا تعبير «حملة مطاردة» للإشارة إلى مشاكله القضائية الخاصة.

وأشاد الرئيس الأمريكي بنتنياهو، واصفا إياه بأنه «محارب»، وسخر من محاكمته، قائلا إنها «عرض رعب» قائم على دوافع سياسية.

وطالب ترامب بأن «يتم إلغاء المحاكمة فورا، أو إصدار عفو عن هذا البطل العظيم الذي قدّم الكثير لدولة إسرائيل»، بحسب وصفه.

وكتب أيضا: «الولايات المتحدة الأمريكية هي من أنقذت إسرائيل، والآن ستكون الولايات المتحدة الأمريكية هي من ستنقذ بيبي (بنيامين) نتنياهو. لا يمكن السماح باستمرار هذه المهزلة /العدالة/».