أحمد الشرع يلقي خطابا للشعب السوري مساء اليوم

أعلنت وكالة الأنباء السورية «سانا»، أنّ الرئيس الجديد أحمد الشرع، سيلقي خطابا موجها للشعب السوري مساء الخميس.

ومساء الأربعاء، أعلن المتحدث باسم إدارة العمليات العسكرية حسن عبد الغني، تولية قائد الإدارة العامة أحمد الشرع رئيسا للبلاد في المرحلة الانتقالية، معلنا انتصار الثورة السورية واعتماد الثامن من ديسمبر يومًا وطنيا سنويًا.

وأفاد بتفويض الشرع بتشكيل مجلس تشريعي مؤقت للمرحلة الانتقالية، يتولى مهامه إلى حين إقرار دستور دائم للبلاد ودخوله حيز التنفيذ، مشيرا إلى أن الشرع سيقوم بمهام رئاسة الجمهورية العربية السورية ويمثلها في المحافل الدولية.

وبحسب الوكالة السورية، أكد عبد الغني، حل جميع الأجهزة الأمنية التابعة للنظام السوري المخلوع بجميع فروعها وتسمياتها، إلى جانب الميليشيات التي أنشأها، وتشكيل مؤسسة أمنية جديدة تحفظ أمن المواطنين.

كما أعلن حل جميع الفصائل العسكرية والأجسام الثورية السياسية والمدنية، ودمجها ضمن مؤسسات الدولة، إضافة إلى حل حزب البعث العربي الاشتراكي وأحزاب الجبهة الوطنية التقدمية وجميع المنظمات واللجان التابعة لها، مع منع إعادة تشكيلها تحت أي مسمى آخر، وتحويل أصولها إلى الدولة السورية.