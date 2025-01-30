فريق طلابي يفوز بتمويل 2 مليون جنيه في مسابقة طلاب الجامعات عن مشروع للمباني المستدامة

عمر فارس:أعلنت الدكتور جيهان فكري رئيس جامعة سيناء،أن الفريق الطلابي REWALL"" فاز في مسابقة طلاب الجامعات GenZ بمشاركة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحصول الفريق علي دعم لمشروعهم الابتكاري بقيمة 2 مليون جنيه لتنفيذه.

وأشارت الدكتورة جيهان فكري إلى أن جامعة سيناء لا تركز فقط على الجانب الأكاديمي والتعليمي وإنما علي الابداع وريادة الأعمال بحيث يكون الخريجون قادرين علي إدارة مشروعاتهم الخاصة فور التخرج مباشرة، موضحا أن فوز فريق جامعة سيناء يعكس جودة الحياة الجامعية من حيث العملية التعليمية والإبداعية والابتكار.

وأكدت علي أن مشروع الفريق الطلابي REWALL""، نابع من قلب سيناء حيث نجح الفريق في إيجاد تقنية جديدة عبارة عن منتج بيئي مستدام من إعادة تدوير المخلفات الزراعية ومخلفات البناء سيخدم قطاع البناء في مصر حيث يستطيع توفير الكهرباء داخل المباني بنسب تصل إلى 42% .

فيما أكد الفريق الطلابي، علي أن المشروع سيكون عبارة عن خط إنتاج كامل للمواد الخام المستخدمة من مخلفات البناء والزراعة وهي مادة بيئية متطورة لا تقل صلابة عن المباني الأخرى، موضحين أن المشروع سيوفر لأصحاب المباني في تكلفة الانشاء، وتكون مبان صديقة للبيئة، بالإضافة إلى توفير الكهرباء وتوفير فرص عمل بالمشروع وسيكون المنتج متاح من أرض سيناء إلى مصر والعالم.

جدير بالذكر أن الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء أشاد بالمشروع ووافق علي منح الفريق الطلابي 2 مليون جنيه تمويل، مشيرا إلى أنه إذا كان المشروع قادر على تغطية الطلب في مصر مع توفير تكاليف الانشاء و الكهرباء بالتأكيد فكرة رائعة.



