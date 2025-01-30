وزير الري يتابع الموقف المائي بأسوان خلال الموسم الشتوي الحالي والاستعداد لصيف 2025

- استمرار التنسيق بين أجهزة الري والميكانيكا وري أسوان بشأن تشغيل المحطات ومتابعة حالة الترع

- استمرار تنفيذ خطة الاستعداد للموسم الصيفي القادم وتدوير العمالة بين المحطات لتوفير العمالة الكافية لتشغيلها



- سرعة نهو أعمال التغذية الكهربائية لمحطات الطوارئ المقرر تركيبها بمنطقة وادي النقرة

عقد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري اجتماعاً لمتابعة الموقف المائي بمحافظة أسوان خلال الموسم الشتوي الحالى، والاستعداد للموسم الصيفي 2025، وخاصة بزمام ترعة وادي النقرة وفروعها، ومتابعة حالة الري وموقف تشغيل وصيانة محطات الرفع بنطاق المحافظة.

وتم خلال الاجتماع استعراض الموقف المائي بالمحافظة، حيث وجه الدكتور سويلم باستمرار التنسيق بين أجهزة مصلحة الري، ومصلحة الميكانيكا والكهرباء، والإدارة المركزية للموارد المائية والري لمحافظة أسوان، بشأن تشغيل المحطات ومتابعة حالة الترع الرئيسية والترع الفرعية الآخذة منها بما يتوافق ومتطلبات الري بالمنطقة "توقيتات وساعات التشغيل".

كما وجه الدكتور سويلم، مصلحة الميكانيكا والكهرباء، بالاستمرار في تنفيذ الخطة الزمنية الموضوعة والتي تتضمن كل الإجراءات والأنشطة المطلوب تنفيذها للتعامل مع الموسم الصيفي المقبل بكفاءة لضمان استيفاء الاحتياجات المائية للمنتفعين، مع قيام مصلحة الميكانيكا والكهرباء أيضاً بتدوير العمالة بين محطات الرفع المختلفة بنطاق المحافظة، بما يضمن توفير العمالة الكافية لتشغيل المحطات بفاعلية وكفاءة.

كما كلف الوزير، مصلحة الميكانيكا والكهرباء، بسرعة نهو الأعمال اللازمة للتغذية بالتيار الكهربائي لمحطات الطوارئ المقرر تركيبها بمنطقة وادي النقرة لضمان عمل المحطات بكفاءة خلال الموسم الصيفى المقبل، بالإضافة لصيانة ماكينات الأعشاب بالمحطات لمنع التأثير سلباً على وحدات الرفع بالمحطات وبالتبعية التأثير سلباً على قدرتها على رفع التصرفات المائية المطلوبة.

وأكد الدكتور سويلم أهمية استمرار التنسيق بين أجهزة الوزارة والمنتفعين وروابط مستخدمي المياه بزمام ترعة وادي النقرة لتنظيم فترات الري والمناوبات وكميات المياه المسحوبة من الترعة، بما يضمن وصول المياه للنهايات وتحقيق عدالة التوزيع بين مختلف المزارعين.

كما طالب الدكتور سويلم، قطاع تطوير الري، بوضع خطة تنفيذية لتطبيق التحول للري الحديث بزمام منطقة وادى النقرة بمعرفة المنتفعين، بما يحقق الترشيد في استخدام المياه مع زيادة الإنتاجية المحصولية وهو ما ينعكس على زيادة العائد المادي للمزارعين.