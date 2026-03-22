أحرق مستوطنون إسرائيليون، مساء الأحد، مركبات فلسطينية في هجوم استهدف بلدة دير شرف، شمال غرب مدينة نابلس، شمالي الضفة الغربية.

وقال شهود عيان للأناضول، إن مستوطنين يستقلون سبع مركبات مدينة وصلوا إلى أطراف قرية دير شرف، وأحرقوا جرافة وشاحنة صغيرة ومركبات متوقفة في مشطب للسيارات.

وأشار الشهود إلى محاولة المستوطنين الاعتداء على عدد من المنازل لكنهم لم يتمكنوا من دخولها.

وشمال غرب نابلس أيضا، قالت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية "وفا" إن "نحو 30 مستوطنا ملثما هاجموا منطقة المسعودية الأثرية، وأضرموا النار في جزء من خيمة سياحية، قبل أن يتصدى لهم الشبان ويجبروهم على الانسحاب من المكان".

ومنذ مساء السبت، يشن المستوطنون سلسلة هجمات استهدفت مواقع متفرقة من الضفة الغربية، أسفرت عن إصابة 7 فلسطينيين، وحرق مركبات ومنازل، وفق الهلال الأحمر الفلسطيني وإعلام حكومي.

وخلال شهر فبراير الماضي، نفذ المستوطنون 511 اعتداء بالضفة الغربية، بينما استشهد 7 فلسطينيين برصاص المستوطنين منذ نهاية فبراير حتى اليوم الأحد، وفق معطيات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية (حكومية).

ومنذ بدء حرب الإبادة على قطاع غزة في 8 أكتوبر 2023، أسفرت اعتداءات الجيش والمستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية إجمالا، عن استشهاد 1133 فلسطينيا وإصابة نحو 11 ألفا و700، واعتقال نحو 22 ألفا.

وإلى جانب القتل والاعتقال، تركزت اعتداءات الجيش والمستوطنين على تخريب وهدم المنازل والمنشآت وتهجير الفلسطينيين والتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية، بما فيها القدس، التي يعدها المجتمع الدولي أراض محتلة.