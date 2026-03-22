الدفاع الكويتية: اعتراض 7 طائرات مسيرة خلال الـ24 ساعة الأخيرة

أعلنت وزارة الدفاع الكويتية، الأحد، اعتراض 7 طائرات مسيرة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، دون تسجيل أضرار مادية.

وقال متحدث وزارة الدفاع العقيد الركن سعود عبد العزيز العطوان، في بيان: "رصدت القوات المسلحة خلال 24 ساعة الماضية 7 طائرات مسيرة داخل المجال الجوي الكويتي".

وأضاف: "تمكنت منظومات الدفاع الجوي من اعتراض وتدمير 4 طائرات مسيرة، فيما سقطت 3 أخرى خارج منطقة التهديد، دون أن تُشكل أي خطر".

وأوضح العطوان، أن سماع دويّ الانفجارات في بعض المناطق المختلفة بالبلاد هو "نتيجةً لعمليات التصدي والتعامل مع الطائرات المسيرة المعادية، إضافةً إلى الإجراءات التي تنفذها فرق التفتيش والتخلص من المتفجرات ضمن مهامها الميدانية".

وأكد "جاهزية القوات المسلحة الكويتية الكاملة لحماية أمن الوطن وصون سيادته".

والسبت، أعلنت وزارة الدفاع الكويتية اعتراض 9 صواريخ باليستية و4 طائرات مسيرة خلال 24 ساعة، دون تسجيل أضرار مادية.

وتأتي هذه الهجمات ضمن رد طهران على الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران التي تقول إنها تستهدف مواقع ومصالح أمريكية في دول عربية منها الكويت، غير أن بعض الهجمات أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى، وألحقت أضرارا بأعيان مدنية، وهو ما أدانته الدول المستهدفة وطالبت بوقفه.

ومنذ 28 فبراير الماضي، تشن إسرائيل والولايات المتحدة حربا على إيران، أودت بحياة مئات الأشخاص، أبرزهم المرشد علي خامنئي ومسئولون أمنيون، فيما ترد طهران بإطلاق صواريخ ومسيرات باتجاه إسرائيل.