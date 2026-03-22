هيئة إغاثة سودانية: مصرع طفل وتضرر 900 أسرة جراء حريق بمخيم نازحين

أعلنت هيئة إغاثة سودانية، الأحد، مصرع طفل وتضرر أكثر من 900 أسرة جراء حريق قضى على نحو 900 مأوى بمخيم العمدة للنازحين بمنطقة طويلة بفي ولاية شمال دارفور (غرب).

وأفاد مجلس غرف طوارئ طويلة (لجنة إغاثية)، في بيان، بأن "حريق اندلع في مخيم العمدة للنازحين بطويلة، السبت، أدى إلى احتراق 903 مآوٍ".

وأضاف البيان، أن "الحريق تسبب في تضرر ما بين 900 إلى 1100 أسرة، ومصرع طفل بسبب الحروق وإصابة شخص آخر".

وأشار إلى أن "هناك حاجة ماسة وعاجلة للغذاء والمأوى ومياه وخدمات صحية".

ولفت البيان، إلى أن أسباب الحريق في المخيم وانتشاره تعود للطهي في الخارج والرياح القوية واكتظاظ المخيم بالنازحين وانتشار المواد القابلة للاشتعال.

ويعيش النازح السودانيون ظروفا قاسية، داخل مآوٍ مصنوعة من القش والخشب، ويعتمدون في معيشتهم على المساعدات الغذائية والطبية.

واستقبلت منطقة طويلة، الواقعة على بعد 60 كلم غرب مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور، عشرات آلاف النازحين خاصة عقب استيلاء قوات الدعم السريع في 26 أكتوبر الماضي على الفاشر.

ووفق مؤسسات محلية ودولية، فإن استيلاء الدعم السريع على الفاشر جاء تزامنا مع ارتكابها مجازرا بحق المدنيين هناك، ووسط تحذيرات من تكريس تقسيم جغرافي للبلاد.

وفي 29 أكتوبر الماضي، أقر قائد "الدعم السريع" محمد حمدان دقلو "حميدتي" بحدوث "تجاوزات" من قواته في الفاشر، مدعيا تشكيل لجان تحقيق.