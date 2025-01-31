إيطاليا تنقل 49 مهاجرًا إلى ألبانيا وترفض لجوء 43 منهم

رفضت السلطات الإيطالية، اليوم الخميس، طلبات لجوء 43 شخصا تم نقلهم إلى ألبانيا في إجراء سريع، لدرجة أن وفدا غير حكومي يرصد العملية قال إن الإجراء حرمهم من الحصول على المساعدة القانونية.

وقال المجلس الإيطالي للجوء والهجرة في بيان: "من الواضح أن المفوضية تعمل بما يتماشى مع الرغبة التي أعربت عنها الحكومة في رفض طلبات اللجوء، في انتهاك للقانون الدولي والأوروبي والقانون الدستوري".

وكان المهاجرون ضمن 49 شخصا تم نقلهم إلى ألبانيا على متن سفينة للبحرية الإيطالية أمس الأول الثلاثاء بموجب اتفاق سار لمدة خمس سنوات مع ألبانيا للتعامل مع حالات اللجوء خارج الاتحاد الأوروبي في مراكز بنتها وتشغلها إيطاليا.

وذكرت وسائل إعلام إيطالية أن المهاجرين من بنجلاديش ومصر وكوت ديفوار وجامبيا.

وتم نقل خمسة مهاجرين إلى إيطاليا على الفور، لأنهم من القصر أو من الأكثر عرضة للخطر.