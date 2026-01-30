ضبط 8 آلاف قطعة حلوى مشتبه في صلاحيتها داخل مصنع غير مرخص بطنطا

تمكنت مديرية التموين بالغربية، برئاسة المهندس ناصر العفيفي وكيل المديرية، من ضبط كميات كبيرة من الحلوى المشتبه في صلاحيتها داخل مصنع غير مرخص لإنتاج الحلوى بمدينة طنطا.

وجاء ذلك خلال حملة تموينية مكبرة شنتها إدارة الرقابة التموينية بالمديرية، بالاشتراك مع الإدارة العامة لشرطة التموين لمنطقتي وسط وغرب الدلتا، بدائرة بندر ومركز طنطا.

وأسفرت الحملة عن ضبط مصنع لإنتاج الحلوى الجافة بناحية مركز طنطا، حيث تم التحفظ على نحو 8 آلاف قطعة حلوى "عسلية" مشتبه في صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وتشكل خطرًا على صحة المواطنين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وأكدت مديرية التموين بالغربية، في بيان لها، استمرار تكثيف الحملات الرقابية اليومية على مدار الساعة، لضبط المخالفين وردع كل من يحاول الإضرار بصحة المواطنين أو التلاعب بالأسواق، مع اتخاذ كل الإجراءات القانونية الرادعة دون تهاون.