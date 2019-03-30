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أردوغان يرى اتجاها إيجابيا لليرة التركية بعد أسبوع مضطرب

أنقرة (رويترز)
نشر فى : السبت 30 مارس 2019 - 5:41 ص | آخر تحديث : السبت 30 مارس 2019 - 5:41 ص

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم الجمعة إن ”اتجاها إيجابيا“ لتحسن سعر صرف الليرة بدأ لكن العملة التركية لم تصل بعد إلى ”مستوى مثالي“ بعد أن شهدت أسبوعا مضطربا قبيل انتخابات محلية.

وتراجعت الليرة إلى 5.6750 مقابل الدولار أثناء التعاملات يوم الجمعة بعد أسبوع أعاد إلى الذاكرة أزمة العملة التي عصفت بالبلاد العام الماضي. وعقب تعليقات أردوغان ارتفعت الليرة 0.5 بالمئة إلى 5.5550 للدولار.

ولم يوضح أردوغان، الذي كانت يتحدث في مقابلة مع قناة (تي.آر.تي خبر) التلفزيونية المملوكة للدولة، ما هو المستوى الذي يعتقد أنه ”مثالي“ لليرة.


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