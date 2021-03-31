رئيسة سلوفاكيا تقبل استقالة رئيس الوزراء وتكلف وزير المالية بتشكيل الحكومة

قبلت الرئيسة السلوفاكية سوزانا كابوتوفا، استقالة رئيس الوزراء الشعبوي المحافظ إيجور ماتوفيتش اليوم الثلاثاء.

وبعد ذلك مباشرة، أعطت الرئيسة تفويضا رسميا لوزير المالية الحالي إدوارد هيجر، لتشكيل حكومة جديدة.

وكان ماتوفيتش أعلن استقالته من رئاسة الحكومة المكونة من 4 أحزاب أول أمس الأحد تحت ضغط من شركائه في الائتلاف واقترح هيجر خليفة له.

وينتمي هيجر - 44 عاما، وهو خبير تسويق، إلى الجناح المسيحي المحافظ لحركة ماتوفيتش "أشخاص عاديون وشخصيات مستقلة".

وعلى عكس ماتوفيتش، يعتبر هيجر سياسيا توافقيا، وقد تعهدت أحزاب التحالف الأربعة السابقة بالفعل بتقديم دعمها له، كما وافقوا على رغبة ماتوفيتش في أن يصبح وزيراً للمالية في المقابل وأعلنوا أنهم يريدون، مع استثناءات قليلة، ترشيح نفس الأشخاص للحكومة مرة أخرى كما كان من قبل.