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أعداد جريدة الشروق
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سد النهضة.. السعودية: الأمن المائي لمصر والسودان جزء لا يتجزأ من الأمن العربي

سد النهضة
سد النهضة

نشر في: الثلاثاء 30 مارس 2021 - 11:20 م | آخر تحديث: الثلاثاء 30 مارس 2021 - 11:20 م

 أكدت المملكة العربية السعودية دعمها ومساندتها لجمهورية مصر العربية وجمهورية السودان، في قضية سد النهضة، وأن أمنهما المائي جزء لا يتجزأ من الأمن العربي. جاء ذلك في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية "واس" مساء اليوم.

وأكدت السعودية دعمها ومساندتها لأي مساعٍ تسهم في إنهاء ملف سد النهضة وتراعي مصالح كل الأطراف.

وشددت على ضرورة استمرار المفاوضات بحسن نية للوصول إلى اتفاق عادل وملزم بخصوص سد النهضة في أقرب وقت ممكن، وفق القوانين والمعايير الدولية المعمول بها في هذا الشأن، بما يحافظ على حقوق دول حوض النيل كافة في مياهه، ويخدم مصالحها وشعوبها معا.

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