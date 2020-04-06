استطلاع: غالبية الأمريكيين يؤيدون تشديد قوانين حيازة الأسلحة النارية

أظهر استطلاع حديث أن غالبية الناخبين الأمريكيين يؤيدون تشديد الإجراءات الخاصة بحيازة الأسلحة النارية في الولايات المتحدة.

وأشار الاستطلاع ، الذي أجرته مؤسسة هاريس إكس بالتعاون مع صحيفة ذا هيل الأمريكية ، إلى أن 57% من الناخبين يرون ضرورة وجود المزيد من القوانين المنظمة لهذه

الأسلحة في البلاد.

وفي المقابل ، كشف الاستطلاع عن أن 13% فقط من المشاركين بآرائهم ذكروا أن المطلوب تشريعات أقل في حين قال 30% إنه لا ضرورة للمزيد من تلك القوانين وأن يظل الحال كما هو عليه دون تغيير.

وحسب الانتماء الحزبي ، أيد 79% من الديمقراطيين و 55% من المستقلين تشديد الإجراءات بشأن حيازة الأسلحة النارية ، بينما قال 44% من الجمهوريين إنه ينبغي أن تبقى القوانين المنظمة لهذه الأسلحة كما هي.