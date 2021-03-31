أكثر من ألف إصابة جديدة بكورونا في تونس لأول مرة منذ 6 أسابيع

كشف آخر تحديث لوزارة الصحة في تونس، اليوم الثلاثاء، عن إصابة 1049 شخص بفيروس كورونا لأول مرة منذ أسابيع، ووفاة 28 في خلال 24 ساعة.

وهذا أعلى عدد من الإصابات اليومية تعرفه تونس منذ 6 أسابيع حيث كانت آخر مرة تخطى فيها عدد الإصابات اليومية عتبة الألف يوم 13 فبراير الماضي.

وبعد فترة شهد فيها الوضع الوبائي في البلاد استقرارا في فبراير الماضي وفي مارس الجاري، عاود معدل الإصابات اليومية بالصعود تدريجيا وبلغ نحو 900 إصابة في اليوم في عطلة نهاية الأسبوع، يومي السبت والأحد.

وحذر عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا الهاشمي الوزير في وقت سابق من موجة ثالثة مع ظهور إصابات بالسلالة البريطانية المتحورة سريعة الانتشار.

وبدأت تونس حملة تطعيم متأخرة يوم 13 من الشهر الجاري وتلقى حتى يوم أمس الأول الأحد أكثر من 53 ألف شخص اللقاح المضاد للفيروس. وتسابق السلطات الزمن لتطعيم أكبر عدد ممكن بهدف تحصيل مناعة جماعية.

وقال وزير الصحة فوزي مهدي إن الهدف هو الوصول إلى تطعيم ثلاثة ملايين شخص بنهاية يونيو المقبل لكن تحوم شكوك بشأن تحقيق هذا الهدف.