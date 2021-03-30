حبس نجار متهم بالشروع في قتل طليقته برمل الإسكندرية

قررت نيابة ثانٍ الرمل، في الإسكندرية، بإشراف المستشار أشرف المغربي، المحامي العام الأول لنيابة المنتزه الكلية، حبس، نجار، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالشروع في قتل طليقته، بإلقاء مادة حارقة على وجهها "ماء نار"، لرفضها العودة إلى عصمته مرة أخرى.

وطلبت النيابة العامة، أمس الاثنين، تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على كاميرات المراقبة الموجودة في محيط المكان لفحصها، مع سرعة مدها بالتقرير الطبي الخاص بحالة المجني عليها.

تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، اللواء محمود أبو عمرة، إخطارًا من مأمور قسم شرطة ثانٍ الرمل، يفيد ورود إشارة من المستشفى الأميري التابع لجامعة الإسكندرية، حول وصول ربة منزل، تدعى "فاطمه.ح"، 34 عامًا، مصابة بحروق في الوجه، وأماكن متفرقة من الجسم، وتبين من الكشف الظاهري بأنها حدثت نتيجة تعرضها لمادة حارقة "ماء النار".

وبانتقال الشرطة، إلى موقع البلاغ، وسؤال أسرة المجني عليها في التحقيقات الأولية، أفادت بأن طليقها ويدعى "ناصر.ع"، 42 عامًا، نجار، توجه إليها مخفيًا مادة حارقة بين طيات ملابسه، وأحدث بها إصابتها، لرفضها العودة لعصمته مرة أخرى.

وبتقنين الإجراءات، وترصد المتهم، وضبطه، ومواجهته، أقر بأنه منفصل عن زوجته منذ 4 أعوام، وأنه حاول إعادتها إلى عصمته أكثر من مرة، إلا أنها رفضت، وعلى أثرها إرتكب الواقعة، فتم تحرير محضر إداري بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة، حيث تباشر التحقيق.