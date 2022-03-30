وصف وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، ما يجري حالياً في أوكرانيا بمحاولة يرغب الغرب من خلالها جعل الأراضي الأوكرانية بمثابة أفغانستان ثانية.

وقال لافروف، خلال لقاء مع نظيره الباكستاني شاه محمود قريشي في الصين، بحسب وكالة أنباء "نوفوستي" الروسية اليوم الأربعاء: "إن أولئك الذين حاولوا جعل أفغانستان مركزاً للسياسة العالمية، يحاولون الآن استبدال أفغانستان بأوكرانيا".

وأضاف لافروف:" جميعنا ندرك ما هو المقصود بهذا الحديث". هذا، وجرى لقاء وزيري خارجية روسيا وباكستان في الصين على هامش أعمال المؤتمر الثالث لوزراء خارجية الدول المجاورة لأفغانستان.

ومن جهة أخرى، أعلن رئيس الوفد الروسي إلى المفاوضات مع أوكرانيا، فلاديمير ميدينسكي، أن المفاوضات مع الجانب الأوكراني مستمرة، مشيرا إلى أن الموقف الروسي تجاه القرم ودونباس لم يتغير.

وقال ميدينسكي في تصريحات لقناة "روسيا 24" اليوم الأربعاء: " إن المفاوضات مستمرة، وأود أن أؤكد أن موقفنا الراسخ تجاه القرم ودنباس يبقى كما هو بدون تغيير".

وأشار إلى أن أوكرانيا وافقت بشكل أساسي على المطالبات الروسية الرئيسية بشأن عدم الانضمام لحلف "الناتو" والتخلي عن نشر قواعد عسكرية .

ومن ناحية أخرى، أعلنت هيئة الأمن الفدرالية الروسية عن إجرائها عملية واسعة النطاق توجت باعتقال عشرات المتهمين من أنصار منظمة شبابية أوكرانية ذات توجهات نازية في عدد من أقاليم البلاد.

وذكر بيان للهيئة المذكورة اليوم الأربعاء أنها بالتعاون مع وزارة الداخلية ولجنة التحقيقات ألقت القبض على 60 شخصا من أنصار منظمة "إم كا أو" الأوكرانية الشبابية للنازيين الجدد، مشيرا إلى أن الاعتقالات حرت في 23 من أقاليم روسيا.

وأضاف البيان:" أن هذه المنظمة أُسسها مواطن أوكراني من مواليد عام 2000، يُدعى يجور كراسنوف، تحت رقابة أجهزة الاستخبارات الأوكرانية بهدف ارتكاب أعمال إرهابية وجرائم قتل جماعية وجرائم متطرفة في روسيا".

ولفتت الهيئة في بيانها إلى أن عناصر الأمن صادروا في مقرات إقامة المعتقلين بندقية صيد وكميات من الذخيرة تمت حيازتها بطريقة غير مشروعة وأسلحة نارية وبيضاء يدوية الصنع، بالإضافة إلى وسائل اتصال تضم مراسلات الموقوفين مع كراسنوف وصور وفيديوهات تضم إرشادات بشأن إشراك أنصار جدد في أنشطة المنظمة.

يُذكر أن هذه العملية الأمنية تأتي على خلفية مواصلة روسيا عمليتها العسكرية في أوكرانيا.

ومن جهة أخرى، قال نائب وزير الخارجية البولندي مارسين بسزيداتش إنه من السابق لأوانه تحديد الدور الذي يمكن أن تلعبه بولندا في أي اتفاقية سلام مقبلة بين أوكرانيا وروسيا.

جاء ذلك بعد أن اقترحت أوكرانيا أمس الثلاثاء اتخاذ وضع محايد مقابل ضمانات أمنية من مجموعة من الدول بما في ذلك بولندا.

وقال بسزيداتش إن بولندا "على اتصال" بمفاوضي أوكرانيا في محادثات السلام مع روسيا. وأضاف: "نحن على علم إلى أين تتجه المحادثات. من السابق لأوانه مناقشة دور بولندا".

وأوضح في إشارة إلى مفاوضات السلام الجارية في تركيا: "من السابق لأوانه تحديد دور بولندا لأن الاتفاق بعيد عن الوصول إلى صيغته النهائية"، بحسب وكالة الأنباء البولندية /باب/.

وأضاف بسزيداتش: "لا يسعني إلا أن أقول، كما صرح الرئيس أندريه دودا، إننا لن نوافق على أي خطوات تتعارض مع المصالح الوطنية لبولندا".