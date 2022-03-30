روسيا تقترح بديلا لنظام سويفت لتسوية المعاملات المصرفية مع الهند

قالت مصادر مطلعة اليوم الأربعاء، إن الحكومة الهندية تدرس مقترحا من روسيا لاستخدام نظام طوره البنك المركزي الروسي لتسوية المدفوعات الثنائية بين البلدين يكون بديلات لنظام تسوية المدفوعات الدولية سويفت الذي تم إبعاد روسيا عنه بسبب غزوها لأوكرانيا.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء، إلى أن الهند تسعى إلى شراء النفط والأسلحة من روسيا الخاضعة لعقوبات دولية.

وقالت المصادر، إن المقترح الروسي يتضمن تسوية المدفوعات المتبادلة بعملتي الروبل الروسي والروبية الهندية باستخدام نظام التراسل "إس.بي.إف.إس" الروسي، مضيفة أنه لم يتم الوصول إلى قرار نهائي بشأن الموضوع، وقد تتم مناقشته مجددا خلال زيارة وزير خارجية روسيا سيرجي لافروف للهند غدا الخميس.

يذكر أن الهند حريصة على استمرار التبادل التجاري مع روسيا التي تعتمد عليها بشدة في شراء الأسلحة، إلى جانب رغبة نيودلهي في شراء النفط الخام الروسي الأقل سعرا حاليا مقارنة بأسعار الخام المرتفعة في الأسواق العالمية.

كانت روسيا قد خفضت أسعار بيع نفطها الخام لجذب مشترين جدد وبخاصة في آسيا بعد أن توقفت أغلب الشركات الأوروبية عن شرائه في ظل العقوبات الدولية المفروضة على موسكو.