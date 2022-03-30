وفد من المشرعين الألمان يزور إسرائيل للتعرف على نظام دفاع صاروخي

يزور وفد من المشرعين الألمان إسرائيل للتعرف على الدرع الصاروخية "آرو 3" في البلاد، في الوقت الذي تدرس فيه برلين شراء نظام دفاعي خاص بها.

وتعرفت المجموعة المكونة من عشرة أشخاص على النظام، حسبما أكدت رئيسة لجنة الدفاع البرلمانية الألمانية ماري أجنيس ستراك تسيمرمان يوم الثلاثاء بعد زيارة إلى وزارة الدفاع الإسرائيلية في تل أبيب.

وقالت ستراك تسيمرمان إن نظام (أرو 3) مثير للاهتمام "لأنه يتعلق بالدفاع ضد الصواريخ التي تأتي من أعلى مستوى حيث لا نملك الأدوات في ألمانيا لصد مثل هذه الصواريخ".

ومن المقرر عقد العديد من الاجتماعات في الرحلة التي من المقرر أن تستمر حتى يوم الخميس.

وشددت ستراك-تسيمرمان على أن الرحلة إلى إسرائيل كانت مخططة منذ فترة طويلة.

وقالت إن الرحلة كانت تدور حول تبادل مع ممثلي بلد "يعيش في حالة حرب منذ وجوده".

وأدى النزاع المسلح في أوكرانيا إلى دعوات لألمانيا للنظر في الحصول على نظام دفاع صاروخي خاص بها.

وقال المستشار أولاف شولتس لمحطة "إيه آر دي" التلفزيونية يوم الأحد إن برلين تدرس إقامة درع حماية صاروخية لكل ألمانيا على غرار النموذج الإسرائيلي.

يشار إلى أن نظام "آرو" قادر على تدمير الصواريخ الباليستية بعيدة المدى التي تقترب ويعمل عاليا جدا فوق الأرض ، حتى في طبقة الستراتوسفير. وستكون هذه قدرة جديدة للجيش الألماني.

ولا علاقة له بالدرع الصاروخية الدفاعية الإسرائيلية التي يطلق عليها اسم "القبة الحديدية"، المصمم للصواريخ قصيرة المدى التي تحلق على ارتفاع منخفض.