برلين تعرب عن قلقها العميق حيال اعتقال الصحفي الأمريكي جيرشكوفيتش في روسيا

أعربت الحكومة الألمانية عن "قلقها العميق"، حيال اعتقال الصحفي الأمريكي إيفان جيرشكوفيتش في روسيا.



وفي تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، قال متحدث باسم الخارجية الألمانية مساء اليوم الخميس، ردا على سؤال عن هذا الموضوع: "يجب إتاحة عمل المراسلين الأجانب المعتمدين في روسيا بدون قيود وبدون تخويف"، وأردف: "لا يجب تجريم الصحافة".



وكانت محكمة في موسكو أصدرت مذكرة توقيف بحق جيرشكوفيتش، مراسل صحيفة وول ستريت جورنال المحتجز لاتهامه بالتجسس، وذلك وفقا لما ذكرته وكالة تاس الروسية في وقت سابق من اليوم.



وكان الصحفي الأمريكي يجري أيضا تحقيقات استقصائية عن حرب روسيا على أوكرانيا.



ووفقا للمحكمة، فإنه سيتم إيداع جيرشكوفيتش في الحبس الاحتياطي مبدئيا حتى التاسع والعشرين من مايو المقبل.



ويواجه الصحفي المولود في عام 1991 عقوبة السجن لمدة تصل إلى 20 عاما حال إدانته.



من جانبها، رفضت صحيفة وول ستريت جورنال الاتهامات الموجهة لجيرشكوفيتش الذي قالت إنه كان يؤدي مهام وظيفته.