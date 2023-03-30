السفير الأمريكي لدى السودان ينشر صورة سيارته محطمة بعد تعرضه لحادث سير

نشر السفير الأمريكي لدى السودان جون جودفري، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، صورة لسيارته التي تحطمت جراء حادث سير تعرض له، مساء أمس الأربعاء.

وتوجه السفير الأمريكي بالشكر إلى جميع الأشخاص الذين اطمئنوا عليه، بعد حادث السيارة أمس، مؤكدًا أنه لم يصب بإصابات خطيرة.

وأضاف: «لحسن الحظ، لم يصب أحد من فريقنا بأذى شديد، وعلمنا أن سائق السيارة الأخرى لم يتأذ كذلك».

وتوجه بالشكر إلى الأطباء الذين اعتنوا بهم بعد الحادث، وأكدوا أن إصاباتهم لم تكن خطيرة، مختتمًا تغريدته بالقول: «رمضان كريم».

https://twitter.com/USAMBSudan/status/1641400503723601920

ومساء أمس، أكدت السفارة الأمريكية في الخرطوم إصابة السفير جون جودفري، واثنين من موظفي السفارة بجروح طفيفة بعد تعرضهم لحادث سير مساء الأربعاء.