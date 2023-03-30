ارتفاع اليورو أمام الدولار لأعلى مستوياته منذ شهرين

ارتفع اليورو أمام الدولار ليقترب من أعلى مستوياته منذ حوالي شهرين، مع تحسن الثقة في الاقتصاد الأوروبي وتجاوز معدل التضخم في ألمانيا للتقديرات؛ ما يعزز توقعات زيادة أسعار الفائدة الأوروبية مجددا.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن اليورو ارتفع اليوم الخميس، بنسبة 8ر0% إلى 0926ر1 دولار لكل يورو، أي أقل قليلا من 0930ر1 دولار الذي سجله في 23 مارس الحالي وهو أعلى مستوى له منذ أوائل فبراير الماضي.

وتراجع الدولار أمام العملات الرئيسية الأخرى مع استمرار تراجع أسعار الأسهم الأمريكية، على خلفية رهان المتعاملين على وصول أسعار الفائدة الأمريكية إلى ذروتها واقتراب البدء في خفض الفائدة خلال العام الحالي.

وقالت بلومبرج إنه رغم تراجع معدل التضخم في ألمانيا، أكبر اقتصاد في أوروبا، نتيجة التراجع الكبير في أسعار الغاز الطبيعي والنفط، فإنه جاء أعلى من التوقعات، مما يضيف المزيد من الضغوط على البنك المركزي الأوروبي لمواصلة زيادة أسعار الفائدة.

وأفاد المكتب الاتحادي للإحصاء في ألمانيا اليوم الخميس، استنادا إلى حسابات أولية، بتراجع وتيرة التضخم في البلاد في مارس الجاري مع استمراره عند مستوى مرتفع بـ4ر7% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.

وكان معدل التضخم السنوي في ألمانيا وصل إلى 7ر8% في فبراير الماضي.

تجدر الإشارة إلى أن معدل التضخم في الشهر الجاري انخفض بذلك إلى أدنى من العلامة 8% وذلك لأول مرة منذ أغسطس الماضي عندما بلغ آنذاك 7%.

غير أن هذا التطور لا يعني تخفيف الأعباء بالنسبة للمستهلكين إذ إن أسعار المستهلكين في مارس من العام الماضي كانت ارتفعت بنسبة 9ر5%، ومن ثم فإن الزيادة الحالية تكون أعلى قياسا إلى ذلك.

في الوقت نفسه تراجع مؤشر بلومبرج لقيمة الدولار أمام العملات الرئيسية الأخرى بنسبة 4ر0% ليصل لأقل مستوياته منذ 2 فبراير الماضي، بعد ارتفاعه أمس.