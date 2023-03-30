العراق يتسلم من الولايات المتحدة 9 قطع أثرية

أعلنت الرئاسة العراقية، اليوم الخميس، تسليم الولايات المتحدة 9 قطع أثرية عراقية، إلى رئيس هيئة الآثار العراقي ليث مجيد حسين، كانت قد تسلمتها السفارة العراقية في واشنطن.

وأوضحت الرئاسة- في بيان، أوردته وكالة الأنباء العراقية "واع"- أن ذلك جاء خلال استقبال الرئيس العراقي، اليوم، في قصر بغداد، وزير الثقافة العراقي الدكتور أحمد فكاك البدراني والوفد المرافق له، الذي ضم رئيس هيئة الآثار ليث مجيد حسين، ومدير عام المتاحف لمى ياسر.

وأضافت أن القطع تتضمن (7) أختام تعود للحضارة البابلية وحضارة وادي الرافدين المستلمة من مكتب المدعي العام في نيويورك، وقطعتين أثريتين (قطعة من العاج بشكل وجه آدمي) تم استلامها من مكتب التحقيقات المركزية في نيويورك (FBI) ولوح طيني من العصر البابلي الوسيط وتم استلامه من مكتب تحقيقات الأمن الوطني.

بدوره.. أكد الرئيس العراقي، خلال اللقاء، ضرورة تأهيل وإعمار الأبنية التراثية والقصور الرئاسية السابقة التي تعاني إهمالا واضحا لغرض استخدامها بما يخدم السياحة والآثار، مشيرا إلى دعمه لشراكة حقيقية من أجل إعادة ترميم وتأهيل المتاحف والأبنية التراثية، لافتا إلى ضرورة الاهتمام بالمتحف الوطني لسمعته الدولية، والقيام بعمليات التأهيل والصيانة بما يتناسب مع المتاحف العالمية.

وأشار إلى مقترح لإنشاء مركز للثقافتين العربية والكردية لعقد وتنظيم ورش ثقافية وتعليمية.

من جانبه.. قدم وزير الثقافة والسياحة والآثار العراقي شكره للرئيس العراقي لجلب قطع الآثار المهربة، موضحاً أن هذا يدل على الحرص للحفاظ على الإرث العظيم لحضارة العراق، معربا عن أمله أن يتبنى الرئيس العراقي فكرة إقامة مهرجان شعري عربي – كردي وافتتاح بيت ثقافي في حلبجة يستقطب الشعراء والأدباء والموسيقيين".