التشكيل الرسمي لمواجهة نابولي وأتالانتا في الدوري الإيطالي

يلتقي نابولي مع أتالانتا في الواحدة والنصف من مساء اليوم، السبت، على ملعب دييجو أرماندو مارادونا، ضمن منافسات الجولة الثلاثين من الدوري الإيطالي.

ويحتل نابولي، قبل مباراة اليوم، المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 45 نقطة، بفارق نقطتين عن منافسه في مباراة اليوم، أتالانتا، صاحب المركز السادس برصيد 47 نقطة.

ويدخل نابولي مباراة اليوم بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أليكس ميريت.

خط الدفاع: جيوفاني دي لورينزو، أمير رحماني، خوان خيسوس وماريو روي.

خط الوسط: أندري زامبو أنجويسا، ستانيسلاف لوبتكا، حامد جونيور تراوري.

الهجوم: ماتيو بوليتانو، فيكتور أوسيمين وجياكومو راسبادوري.

فيما يتواجد على مقاعد البدلاء كل من: بيوتر زيلينسكي، لياندير ديندونكير، جيوفاني سيميوني، نيكيتا كونتيني، بييرلويجي جوليني، ماتياس أوليفيرا، ليو أوستيجارد، باسكوالي ماتزوكي، جان كاجوست، يسبر ليندستروم، سيريل نجونجي وناتان برناردو دي سوزا.

على الجانب الآخر يدخل أتالانتا مباراة اليوم بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: ماركو كارنيسيكي.

خط الدفاع: جيورجيو سكالفيني، إسحاق هين وسياد كولاسيناك.

خط الوسط: هانز هاتيبور، مارتن دي رون، إيديرسون، دافيد زاباكوستا.

الهجوم: ماريو باساليتش، أليكسي ميرانشوك وجيانلوكا سكاماكا.

فيما يتواجد على مقاعد البدلاء كل من: رافائيل تولوي، فرانشيسكو روسي، خوسيه لويس بالومينو، بيرات ديمسيتي، خوان موسو، أديمولا لوكمان، تيون كوبمينرس، ميتشيل باكير، ميشيل ادوبو، إميل هولم، البلال توريه وماتيو روجيري.