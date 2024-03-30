رويترز: غارة إسرائيلية على سيارة تقل مراقبين تابعين للأمم المتحدة جنوبي لبنان

قال مصدران أمنيان إنّ غارة إسرائيلية أصابت سيارة تقل مراقبين تابعين للأمم المتحدة خارج بلدة رميش الحدودية بجنوب لبنان اليوم السبت، وفق وكالة رويترز.

ولم يصدر تعليق بعد من القوة المؤقتة للأمم المتحدة في لبنان (يونيفيل) التي ترافق المراقبين الفنيين الذين يراقبون الخط الأزرق الذي يرسم الحدود بين لبنان وإسرائيل.

ومنذ 8 أكتوبر من العام الماضي، تشهد الحدود اللبنانية الإسرائيلية، تبادلًا لإطلاق النار بين حزب الله وفصائل فلسطينية من جهة وجيش الاحتلال من جهة أخرى، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى على طرفي الحدود.

وأعلن الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله، أن جبهة لبنان، هي جبهة مساندة لغزة، في ظل العدوان الإسرائيلي على القطاع.