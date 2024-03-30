كوريا الجنوبية وأمريكا واليابان تبحث ردا مشتركا على تهديدات سيبرانية كورية شمالية

بحث مسئولون دبلوماسيون من كوريا الجنوبية وأمريكا واليابان، في واشنطن، توجيه رد مشترك على تهديدات سيبرانية، لها صلة بشكل مباشر بتمويل برنامج تطوير الأسلحة النووية الكوري الشمالي.



وذكرت وزارة الخارجية الكورية في سول، أن الأطراف الثلاثة تبادلت تقييمات حول أنشطة بيونج يانج السيبرانية الخبيثة وموظفي تكنولوجيا المعلومات يعملون في الخارج، خلال الجلسة الثانية من اجتماع مجموعة العمل الثلاثية، حسب شبكة "كيه.بي.إس.وورلد" الإذاعية الكورية الجنوبية اليوم السبت.



وقالت الوزارة إن المشاركين تبادلوا مخاوف بشأن موظفي تكنولوجيا المعلومات الكوريين الشماليين، الذين يعملون لدى شركات تكنولوجيا المعلومات العالمية، تحت هويات زائفة ويجلبون أموالا لبرامج الأسلحة النووية والصاروخية للنظام الشيوعي ويشاركون في أعمال قرصنة وغير ذلك من الأنشطة الخبيثة.



واتفقت الأطراف الثلاثة أمس الجمعة أيضا على تعزيز التعاون مع شركات خاصة لعرقلة الأنشطة السيبرانية الكورية الشمالية والتواصل دبلوماسيا مع دول، يعمل بها موظفو تكنولوجيا المعلومات الكوريون الشماليون وتعزيز القدرة الدولية في مجال الأمن السيبراني.