الشرطة البريطانية تحقق في حادث طعن صحفي بمؤسسة إعلامية إيرانية في لندن

أعلنت الشرطة البريطانية أنها تحقق في حادث طعن تعرض له يوم أمس الجمعة صحفي يعمل لصالح مؤسسة إعلامية إيرانية مستقلة، تتخذ من بريطانيا مقرا.

وقالت شرطة لندن، اليوم السبت، إنه جرى العثور على الضحية، وهو رجل في الثلاثينات من عمره، في ويمبلدون جنوب غرب العاصمة البريطانية، مصابا بجروح في ساقه جراء اعتداء، مضيفة أنه نُقل إلى المستشفى في حالة مستقرة ولا يوجد خطر على حياته.

وبحسب الشرطة، فإن الدافع وراء الاعتداء غير واضح حتى الآن، لكن رئيس وحدة مكافحة الإرهاب، دومينيك مورفي، أكد أنه "بالنظر إلى وظيفة الضحية ومخاوفنا المعلنة بشأن التهديدات التي يتعرض لها موظفو هذه المؤسسة، فإن قيادة مكافحة الإرهاب تجري هذا التحقيق".

وأشار إلى "تهديدات عدة وُجهت لهذه المجموعة من الصحفيين الإيرانيين المستقلين في الآونة الأخيرة".