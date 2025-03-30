المملكة المتحدة ستستضيف قمة دولية لمكافحة عصابات تهريب البشر

ستستضيف الحكومة البريطانية أول قمة دولية في المملكة المتحدة حول كيفية مكافحة عصابات تهريب البشر.

وذكرت وكالة بي إيه ميديا البريطانية أن وزراء وموظفي تنفيذ القانون من 40 دولة سيلتقون في لندن يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين لمناقشة التعاون الدولي، ومسارات الإمداد، والتمويلات الإجرامية، والإعلانات عبر الإنترنت عن الرحلات الخطرة.

وتعد الرحلات بالقوارب الصغيرة عبر قناة إنجلترا جزءا من مشكلة أوسع تتعلق بالجريمة المنظمة المرتبطة بالهجرة .

وكان قد تم إزالة أكثر من 8 آلاف إعلان على وسائل التواصل الاجتماعي العام الماضي حيث كان المهربون يروجون لعبور القناة، قبل الانتقال إلى القنوات المشفرة.

وتم الاستيلاء على حوالي 600 محرك واعتقال مئات الأشخاص الذين سهلوا الرحلات في جهود لمكافحة عصابات التهريب.

وسيكون تمويل العمليات الإجرامية محور المناقشات، حيث سيجري بحث كيفية تتبع أموال المهربين عالميا ومشاركة الأساليب من دول مختلفة.

ويعتقد أنه يجري تحويل مئات الملايين بشكل غير قانوني عبر نظام الحوالة، على سبيل المثال، وهو وسيلة شرعية لتحويل الأموال في جميع أنحاء العالم، ولكنها تستخدم أيضا في المدفوعات المرتبطة بعبور القناة.

وسينضم إلى المحادثات دول مثل ألبانيا وفيتنام والعراق - التي سافر منها مهاجرون إلى المملكة المتحدة - بالإضافة إلى فرنسا والولايات المتحدة والصين.