الرئيس الإيراني: طهران رفضت عقد مفاوضات مباشرة مع أمريكا

قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، اليوم الأحد، إن طهران رفضت عقد مفاوضات مباشرة مع الولايات المتحدة ردا على رسالة من الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بشأن برنامجها النووي الذي يشهد تقدما سريعا.

وتعد تصريحات بزشكيان أول اعتراف رسمي بكيفية رد إيران على رسالة ترامب، كما تشير إلى احتمال تصاعد التوترات بين طهران وواشنطن.

وقال بزشكيان "رغم أنه تم رفض إمكانية إجراء مفاوضات مباشرة بين الجانبين في هذا الرد، فقد تم التأكيد على أن طريق المفاوضات غير المباشرة لا يزال مفتوحا".

ومع ذلك، ليس من الواضح ما إذا كان ترامب سيقبل عقد مفاوضات غير مباشرة. فقد فشلت هذه المفاوضات لسنوات منذ أن سحب ترامب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي بين طهران والقوى العالمية في عام 2018.