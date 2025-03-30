 أرسنال يركز اهتمامه على نجم لشبونة - بوابة الشروق
الأحد 30 مارس 2025 9:56 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع نجاح اتفاق الهدنة في غزة؟
النتـائـج تصويت

أرسنال يركز اهتمامه على نجم لشبونة

أمير نبيل
نشر في: الأحد 30 مارس 2025 - 9:45 م | آخر تحديث: الأحد 30 مارس 2025 - 9:45 م

ذكرت تقارير صحفية إنجليزية أن نادي أرسنال لديه اهتمام قوي بالتعاقد مع السويدي فيكتور جيوكريس مهاجم سبورتنج لشبونة البرتغالي.

المهاجم صاحب الـ26 عاما يمتلك سجلاً تهديفياً مميزاً هذا الموسم حيث سجل 42 هدفاً في 42 مباراة على مستوى جميع البطولات، ليكون أفضل هداف في الملاعب الأوروبية حالياً، حتى وإن لم يكن في الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى.

وذكر الصحفي الإنجليزي الشهير ديفيد أورنستين عبر حسابه على "إكس" أن أرسنال عزز اهتمامه باللاعب سعياً للتعاقد معه في فترة الانتقالات الصيفية المُقبلة.

ويسعى النادي اللندني للتعاقد مع مهاجم جديد في ظل أزمة نقص المهاجمين التي يعاني من المدفعجية الموسم الحالي بعد إصابة الثنائي البرازيلي جابرييل جيسوس وجابريل مارتينللي بالإضافة إلى بوكايو ساكا.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك