أرسنال يركز اهتمامه على نجم لشبونة

ذكرت تقارير صحفية إنجليزية أن نادي أرسنال لديه اهتمام قوي بالتعاقد مع السويدي فيكتور جيوكريس مهاجم سبورتنج لشبونة البرتغالي.

المهاجم صاحب الـ26 عاما يمتلك سجلاً تهديفياً مميزاً هذا الموسم حيث سجل 42 هدفاً في 42 مباراة على مستوى جميع البطولات، ليكون أفضل هداف في الملاعب الأوروبية حالياً، حتى وإن لم يكن في الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى.

وذكر الصحفي الإنجليزي الشهير ديفيد أورنستين عبر حسابه على "إكس" أن أرسنال عزز اهتمامه باللاعب سعياً للتعاقد معه في فترة الانتقالات الصيفية المُقبلة.

ويسعى النادي اللندني للتعاقد مع مهاجم جديد في ظل أزمة نقص المهاجمين التي يعاني من المدفعجية الموسم الحالي بعد إصابة الثنائي البرازيلي جابرييل جيسوس وجابريل مارتينللي بالإضافة إلى بوكايو ساكا.