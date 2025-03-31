تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية من القبض على طرفي مشاجرة استخدمت فيها الأسلحة البيضاء والشوم وأسفرت عن مصرع شخص وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.



تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارًا من مأمور قسم شرطة ثالث المحلة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة بوقوع مشاجرة عنيفة في منطقة السكة الوسطى، أسفرت عن مصرع شاب وإصابة آخرين.

وفور تلقي البلاغ انتقلت القيادات الأمنية وقوات الشرطة إلى موقع الحادث للوقوف على تفاصيل الواقعة، وأفاد شهود عيان بأن المشاجرة نشبت بين طرفين بسبب خلافات سابقة، حيث استخدمت فيها الأسلحة البيضاء والشوم، وأسفرت عن مصرع "كريم.ا"، 22 عامًا، وإصابة اثنين آخرين بجروح وطـعنات متفرقة.

وتمكنت قوات الأمن من ضبط المتورطين في المشاجرة، حيث تم القبض على 4 أشخاص، فيما كُلِّفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن ملابسات الواقعة، ولا تزال التحقيقات جارية تحت إشراف النيابة العامة لكشف المزيد من التفاصيل حول الحادث.

وشهدت منطقة السكة الوسطى بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية في الساعات الأولى من صباح اليوم مصرع شاب وإصابة اثنين آخرين في مشاجرة بالأسلحة البيضاء لخلافات سابقة، وتم الدفع بسيارة إسعاف لنقل الضحية غارقا في دمائه إلى مشرحة مستشفى المحلة العام.

وانتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلى مكان الحادث للوقوف على آخر تطوراته.

وأفاد شهود عيان بأن قوات الأمن نجحت في ضبط طرفي المشاجرة والتي أسفرت عن مصرع شاب وإصابة اثنين آخرين بسحجات وطعنات متفرقة.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.