أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي الدكتور آبي أحمد أن بلاده ستفتتح سد النهضة رسميًا في سبتمبر المقبل بعد انتهاء موسم الأمطار، ودعا حكومتي مصر والسودان للمشاركة في هذا الحدث التاريخي.

جاء ذلك خلال ردّه على استفسارات أعضاء البرلمان، حيث أكد أن "سد النهضة لن يسبب ضررًا لمصالح مصر والسودان"، مدعيا أن "سد أسوان (السد العالي) لم يفقد حتى لترًا واحدًا من مياهه بسبب السد الإثيوبي"، بحسب وكالة الأنباء الإثيوبية "إينا".

وأضاف رئيس الوزراء: "هناك من يحاول عرقلة افتتاح السد، لكنهم لن يتمكنوا من ذلك"، زاعما استعداد إثيوبيا لمواصلة الحوار مع الجانب المصري.

واختتم تصريحه بالقول: "سنوجه دعوة رسمية من على منصة البرلمان لإخواننا في مصر للمشاركة في احتفال الافتتاح عندما يحين سبتمبر وتنتهي الأمطار"، مؤكدًا أن المشروع يمثل فرصة للتعاون الإقليمي وليس للصراع.

يُذكر أن هذه التصريحات تأتي في أعقاب فشل جميع الجهود الدبلوماسية لتسوية الخلافات حول ملء وتشغيل السد، وتأكيد مصر انتهاء المسار التفاوضي، بينما تؤكد إثيوبيا عزمها المضي قدمًا في المشروع.