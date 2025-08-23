رئيس وزراء أرمينيا: استمرار حركة قره باغ يقوض استقلال بلادنا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قال رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، إن استمرار "حركة قره باغ"، المطالبة بضم أجزاء من أذربيجان، من شأنه تقويض استقلال بلاده.

جاء ذلك في بيان كتابي وجهه للشعب الأرميني بمناسبة ذكرى إعلان استقلال أرمينيا المعتمد في 23 أغسطس 1990.

وما تسمى "حركة قره باغ" هي حركة شعبية في أرمينيا نشطت من 1988 إلى 1991 ودعت إلى إلحاق إقليم قره باغ بأرمينيا.

وجاء في بيان باشينيان: "بعد تحليل جميع المعلومات بصفتي رئيسا للوزراء، توصلتُ إلى الاستنتاج التالي: استمرار حركة قره باغ سيُقوّض استقلال أرمينيا".

وأكد رئيس الوزراء الأرميني على اختيار بلاده استراتيجية الحفاظ على استقلال أرمينيا.

وأضاف: "أصبح الحل السلمي بين أرمينيا وأذربيجان ممكنا، وظهرت أجندة حوار حقيقية مع تركيا، ويجب تعميق علاقاتنا مع جورجيا وإيران".

يذكر أن نص إعلان استقلال أرمينيا اعتبر قره باغ تابعة لأرمينيا، وأُشير إلى هذا الإعلان في دستور البلاد. من جانبها، اشترطت أذربيجان تعديل الدستور الأرمني لتوقيع اتفاقية سلام.

وفي 8 أغسطس وقّع علييف وباشينيان إعلانا مشتركا باسم "خريطة طريق في سبيل السلام"، عقب قمة ثلاثية استضافها ترامب في البيت الأبيض.

وتوصلت أذربيجان وأرمينيا في مارس 2025، إلى تفاهم بشأن نص اتفاقية السلام المزمع توقيعها بين البلدين.

وتشترط باكو على يريفان "تعديل الدستور" من أجل السلام، بعد إزالة المواد المناقضة لوحدة الأراضي الأذربيجانية وسيادتها الموجودة في الدستور الأرميني واللوائح القانونية الأخرى.

كما تطالب بحل "مجموعة مينسك" التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، التي تأسست لحل الأزمة بين أذربيجان وأرمينيا.

وفي 27 سبتمبر 2020 أطلق الجيش الأذربيجاني عملية لتحرير أراضيه المحتلة في إقليم قره باغ، وبعد معارك استمرت 44 يوما توصلت أذربيجان وأرمينيا إلى اتفاق وقف إطلاق نار، واستعادت باكو بموجبه السيطرة على محافظات محتلة.