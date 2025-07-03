كتائب القسام تعلن استهداف ناقلة جند إسرائيلية في خانيونس

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية «حماس»، أنها تمكنت من استهداف ناقلة جند تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي ظهر أمس الأربعاء، بقذيفة موجهة من طراز «الياسين 105»، في شارع المجمع الإسلامي وسط مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

وأوضحت في بيان مقتضب عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تلجرام»، أن العملية أسفرت عن إصابة مباشرة في الناقلة، مشيرة إلى أن «عناصرها رصدوا اشتعال النيران في الناقلة فور الاستهداف، تبعه هبوط طائرة مروحية إسرائيلية في الموقع، يُعتقد أنها قدمت لتنفيذ عملية إخلاء للمصابين من الجنود».

ومنذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة في 7 أكتوبر 2023، تواصل فصائل المقاومة، وعلى رأسها كتائب القسام التصدي للاحتلال بالوسائل كافة موقعة فيه القتلى والجرحى.

وأمس الأربعاء، تعرض جنود الاحتلال لـ«حدثين أمنيين صعبين» في قطاع غزة، في وقت أعلنت فيه سرايا القدس أنها نفذت عملية مركبة استهدفت عشرات الجنود في حي الشجاعية.

وأوردت وسائل إعلام إسرائيلية أنباء عن مقتل عدد من الجنود في الحدثين الأمنيين.

وقالت مواقع إسرائيلية إن جنديا من وحدة «إيجوز» قتل في حادثة قنص في القطاع.

كذلك أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بإصابة 4 جنود بجروح خطيرة في انفجار عبوة ناسفة استهدفت دبابة في قطاع غزة.

ووفقا لمواقع إخبارية إسرائيلية، جرى نقل مصابين اثنين إلى مستشفى أسوتا في مدينة أسدود نتيجة المعارك في غزة.