جيش الاحتلال يعتقل 21 فلسطينيا في الضفة الغربية بينهم طلاب ثانوية

اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الخميس 21 فلسطينيا بينهم 6 طلاب في المرحلة الثانوية، جراء حملة مداهمات واعتقالات في بلدة ديراستيا شمال غرب محافظة سلفيت بالضفة الغربية، حسب ما أعلنت عنه مصادر فلسطينية.

وأفادت المصادر بأن القوات الإسرائيلية اقتحمت عدة منازل في البلدة واعتقلت عددا من أفراد العائلات بينهم آباء وأبناؤهم، في مداهمات جرت في وقت متزامن داخل أحياء متفرقة.

وبحسب المصادر، فإن 6 معتقلين من طلاب الثانوية العامة الذين يقدمون امتحاناتهم لهذا العام، وسط مخاوف من تأثير اعتقالهم على استكمالهم للامتحانات.

ويشن جيش الاحتلال الإسرائيلي بشكل متكرر حملات اعتقال في الضفة الغربية، بدعوى ملاحقة مطلوبين أمنيين وهو ما يثير انتقادات فلسطينية ودولية متكررة حول أثر هذه العمليات على الحياة اليومية للسكان المدنيين.