قانون بولندي يخفض أسعار الوقود يدخل حيز التنفيذ غدا الثلاثاء

قالت الحكومة البولندية، إن تشريعا جديدا لخفض أسعار الوقود سيدخل حيز التنفيذ غدا الثلاثاء، في إطار محاولتها الحد من تأثير ارتفاع أسعار النفط عالميا بسبب الحرب في إيران على المستهلكين.

وقال نائب وزير الطاقة فويتشخ فروخنا لإذاعة "آر أم إف دوت إف إم"، إن وزارة الطاقة مازالت تجمع بيانات من تجار الجملة من أجل تحديد الحد الأقصى السعري المسموح به على هذا الأساس.

وأضاف: "الحد الأقصى السعري، الذي يتعين أن يلتزم جميع تجارة التجزئة به، سيدخل حيز التنفيذ صباح غد الثلاثاء".

وأوضح أن الحكومة تتوقع انخفاض أسعار البنزين والديزل بما يعادل 28 سنتا (0.33 دولار) للتر.

وينص التشريع، الذي تم إقراره ليصبح قانونا الجمعة الماضية، على خفض ضريبة القيمة المضافة على الوقود من 23% إلى 8%.

وعلاوة على ذلك، سوف يتمكن وزير الطاقة من تقليص مستوى ضريبة الطاقة على الوقود حتى نهاية يونيو المقبل.