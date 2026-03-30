منظمة سي ووتش الألمانية تعلن احتجاز السلطات الإيطالية لإحدى سفنها مجددا

أفادت منظمة "سي ووتش" بأن السلطات الإيطالية احتجزت مرة أخرى سفينة إنقاذ تابعة للمنظمة الإغاثية الألمانية.

وذكرت المنظمة أن السفينة "سي ووتش 5" أُخرجت من الخدمة لمدة 20 يومًا، كما فُرضت على المنظمة غرامة قدرها عشرة آلاف يورو. وكانت المنظمة أعلنت في وقت سابق أنها أنقذت 93 مهاجرًا من الغرق في وسط البحر المتوسط.

وبحسب "سي ووتش"، سبق احتجاز السفينة خلاف مع السلطات الإيطالية حول الميناء الذي ينبغي التوجه إليه، فبعد عملية الإنقاذ في 15 مارس الجاري، خصصت السلطات الإيطالية للمنظمة ميناءً يبعد أكثر من 1100 كيلومتر. إلا أن القبطان توجه بدلًا من ذلك إلى ميناء أقرب في مدينة تراباني الصقلية.

وأدانت "سي ووتش" احتجاز سفينتها واصفة إياه بأنه "إجراء متوقع يهدف إلى تخريب عمليات الإنقاذ المدنية في البحر". كما اتهمت المنظمة الحكومة في روما بتعمد عرقلة عمليات الإنقاذ المدني في البحر.

ويعود سبب الاحتجاز إلى قرار أصدرته الحكومة اليمينية لرئيسة الوزراء جورجا ميلوني، يقضي بأن تتوجه سفن الإنقاذ فورًا بعد أي عملية إنقاذ إلى الميناء الذي يتم تخصيصه لها. وتطلق "سي ووتش" على هذا القرار اسم "مرسوم بيانتيـدوزي" نسبة إلى وزير الداخلية ماتيو بيانتيـدوزي. وقد تم اعتماد هذا المرسوم قبل ثلاث سنوات.

ومنذ ذلك الحين، يتم احتجاز سفن تابعة لمنظمات إغاثة دولية بشكل متكرر. ويتهم منتقدون الحكومة في روما بأنها تحاول من خلال هذه الإجراءات ردع المنظمات الأجنبية عن مواصلة عملياتها.