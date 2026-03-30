وزير الخزانة الأمريكي: سنستعيد سيطرتنا على مضيق هرمز

أعلن وزير الخزانة الأمريكية سكوت بيسنت، اليوم الاثنين، أن سوق النفط العالمي يتلقى الإمدادات بشكل جيد مع مرور المزيد من السفن عبر مضيق هرمز.

وأوضح بيسنت في تصريحات نقلتها وكالة بلومبرج، الأمريكية "أن الولايات المتحدة ستستعيد سيطرتها على مضيق هرمز مع مرور الوقت سواء كان ذلك من خلال مرافقة أمريكية أو مرافقة دولية مشتركة"، بحسب موقع العربية الإخباري.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في منشور عبر منصته الخاصة "تروث سوشيال" وجود تقدم كبير في المفاوضات مع إيران، واصفًا المجموعة الحالية التي يتعامل معها في طهران بأنها تشكل "نظاما جديدا وأكثر عقلانية".

كما شدد على أن مضيق هرمز يجب أن يكون "مفتوحا للأعمال" فورًا، وإلا فستواجه إيران عواقب عسكرية غير مسبوقة.