وزارة الدفاع العراقية تدين استهداف قاعدة جوية بصواريخ من محيط بغداد

أعلنت وزارة الدفاع العراقية، اليوم الاثنين، تعرض قاعدة الشهيد محمد علاء الجوية إلى استهداف فجرا بصواريخ "جراد" عيار 122 ملم انطلقت من أطراف العاصمة بغداد.

وجاء في بيان لوزارة الدفاع أن التعرض تسبب "في تدمير طائرة من نوع /أنتونوف - 132/ تابعة للقوة الجوية العراقية، دون تسجيل خسائر بشرية، فيما باشرت الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتقييم الأضرار وتعقّب مصادر إطلاق الصواريخ".

وأدانت وزارة الدفاع، "هذا العمل الإجرامي الجبان الذي يستهدف المؤسسة العسكرية وقدراتها الدفاعية، وتؤكد أن القوات الأمنية بمختلف صنوفها هي من الشعب، وواجبها حماية أبناء هذا البلد، وقد سطّرت ملاحم عديدة في سبيل الحفاظ على الوطن وأبنائه".

وأوضحت أن "ما تملكه من أسلحة ومعدات وطائرات هو ملك لهذا البلد، وإن المساس بها يُعدّ وسيلة تخريبية ومحاولة لزعزعة أمنه".

وأكدت الوزارة، أنها "لن تتهاون في ملاحقة كل من تسوّل له نفسه المساس بأمن العراق وسيادته.. كما نطمئن أبناء شعب بأن هذه الأعمال لن تؤثر على جاهزية قواتنا، وأن الرد سيكون حازماً وفق الأطر القانونية، وبما يحفظ أمن واستقرار البلاد. وسيبقى العراق عصيّاً على كل محاولات الاستهداف والتخريب".