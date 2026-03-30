حملة إشغالات على شارع السلخانة وميدان الشيخ حسانين في الدقهلية بالتنسيق بين المحافظة ومديرية الأمن

أعلن اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية أنه، بالتنسيق مع اللواء عصام هلال مساعد وزير الداخلية مدير الأمن، تم تنفيذ حملة مفاجئة لإزالة الإشغالات شملت ميدان الشيخ حسانين وشارع السلخانة وشارع بورسعيد وشارع الجلاء وميدان الطميهي، بنطاق حي غرب المنصورة؛ لإعادة الانضباط للشارع العام وتحقيق السيولة المرورية والحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة.

شارك في الحملة اللواء علي خضر مساعد أول وزير الداخلية، والعقيد عقل صالح مدير مرافق الدقهلية، والعقيد صلاح نعيم وكيل الإدارة، والمقدم محمود يعقوب رئيس مباحث الإدارة، واللواء وائل الشربيني مدير متابعة مكتب المحافظ، ومحمد أمين رئيس حي غرب المنصورة.

وأكد محافظ الدقهلية أن الحملات مستمرة بشكل يومي ومفاجئ، ولن يتم السماح بعودة أي إشغالات أو تعديات على حرم الطريق أو الأرصفة، مشددا على ضرورة الالتزام الكامل بالقانون، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية تجاه المخالفين، بما يحقق الصالح العام ويحافظ على حقوق المواطنين.

وأشار المحافظ إلى أهمية منع تواجد الباعة الجائلين في الشارع العام، والتصدي لأي محاولات لإعاقة حركة المرور أو المشاة، مع التأكيد على التنسيق الكامل بين الأجهزة التنفيذية والأمنية لضمان نجاح الحملات وتحقيق أهدافها.

ووجه المحافظ رئيس حي غرب المنصورة بضرورة المتابعة المستمرة لأعمال رفع الإشغالات، والتأكيد على عدم السماح بوجود أي تعديات مرة أخرى، إلى جانب تكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات أولا بأول، والحفاظ على المستوى اللائق الذي يليق بمدينة المنصورة.

وأكد محافظ الدقهلية استمرار تواجد الحملات المشتركة من شرطة المرافق ومباحث المرافق ومسئولي الحي وإدارة الإشغالات بنطاق مدينة المنصورة، لضمان دوام الانضباط وعدم السماح بعودة المخالفات مرة أخرى.

وشدد المحافظ على أن المحافظة مستمرة في تنفيذ خطتها لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والاستجابة لشكاواهم، والحفاظ على الشوارع العامة باعتبارها حقا أصيلا لجميع المواطنين، داعيا أصحاب المحال والباعة إلى الالتزام بالقانون والتعاون مع الأجهزة التنفيذية.