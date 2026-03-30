تقرير: إيران تحدث ثغرة في إمدادات الألمنيوم لأمريكا بضربات على مصهرين

قال محللون إن إيران استهدفت، بهجمات على أكبر مصهرين للألمنيوم بالشرق الأوسط، الموردين الرئيسيين للولايات المتحدة من المعدن الاستراتيجي الذي لا ينتج أكبر اقتصاد في العالم ما يكفي منه محليا.

وتركزت الاضطرابات الناجمة عن الحرب مع إيران حول صعوبة شحن والمواد الخام عبر مضيق هرمز، الذي أغلقته طهران فعليا، بحسب وكالة رويترز.

لكن شركة الإمارات العالمية للألمنيوم قالت يوم السبت إن مصنعها في الطويلة بأبوظبي الذي ينتج حوالي 1.5 مليون طن متري سنويا، أصيب بأضرار جسيمة جراء هجمات إيرانية. وقالت شركة ألمنيوم البحرين إن مصنعها الذي ينتج 1.6 مليون طن سنويا أصيب في هجوم في نفس اليوم.

ولم تقدم أي من الشركتين منذ ذلك الحين أي تحديثات بشأن العمليات. لكن الهجمات حولت بشكل مفاجئ المخاوف من الازدحام المؤقت في الشحن إلى تهديد محتمل أكثر خطورة للإنتاج بالمنطقة.

وقال بول أدكينز، رئيس شركة الاستشارات المعنية بالألمنيوم أيه زد جلوبال، في منشور على لينكدإن: "هذا يغير طبيعة المخاطر".

وأثر ذلك على أسعار الألمنيوم في بورصة لندن للمعادن اليوم الاثنين بارتفاع بنسبة ستة بالمئة 3492 دولارا للطن، وهو ما يقارب أعلى مستوى للمعدن في أربع سنوات.

وذكر توم برايس المحلل في بانميور ليبروم: "في هذا النوع من الأسواق، عندما يتم إيقاف ثلاثة ملايين طن من الطاقة الإنتاجية فجأة، لا يمكن تعويضها".

ويشهد الألمنيوم - الذي يستخدم على نطاق واسع في السيارات والتغليف والمدرج في قائمة 60 معدنا تعتبرها الحكومة الأمريكية حيوية - الآن تحول مخاطر سلسلة التوريد إلى حقيقة واقعة.

وتعتمد الولايات المتحدة بنسبة 60 بالمئة على واردات الألمنيوم، وفقا لأرقام هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية. ولم تنتج سوى 660 ألف طن من الألمنيوم الأولي في عام 2025، أي أقل من نصف إنتاج شركة ألمنيوم البحرين وحدها.

وتشير بيانات تريد داتا مونيتور إلى أنه من بين 3.4 مليون طن من إجمالي واردات الولايات المتحدة من الألمنيوم الأولي والسبائك العام الماضي، شكلت الإمدادات من الشرق الأوسط ما يقرب من 22 بالمئة.

وكانت الإمارات والبحرين، اللتان تشكلان من خلال شركتي الإمارات العالمية وألمنيوم البحرين، أكثر من ثلثي إنتاج في منطقة الخليج، ثاني ورابع أكبر الموردين للولايات المتحدة على الترتيب.

وقالت إيران إن كلا من الإمارات العالمية وألمنيوم البحرين مرتبطتان بالصناعات العسكرية الأمريكية، وجاءت الهجمات في أعقاب غارات إسرائيلية على منشأتين إيرانيتين لصناعة الصلب.

ومع ذلك، فإن المحللين متشككون. وقال أوداي باتيل، مدير الأبحاث في وود ماكنزي: "لا توجد صلة مباشرة بالجيش الأمريكي سوى أن بعض معادنهم قد تدخل في نهاية المطاف في تطبيقات عسكرية عبر سلسلة طويلة من التداول والمعالجة".

وتقدر وود ماكنزي أن الصناعات العسكرية والدفاعية الأمريكية تستهلك 450 ألف طن ألمنيوم سنويا.

وقال برايس إنه يعتقد أن الجيش الأمريكي يستورد معظم الألمنيوم من كندا.

لكن في حين أن الجيش الأمريكي قد لا يتأثر بشكل مباشر، فإن ذلك لا يعني أن استهداف إيران لإنتاج دول الخليج واحتمال تفاقم الصراع لا يلحقان الضرر بالولايات المتحدة والاقتصادات الكبرى الأخرى.

وأفادت محللة ستون إكس ناتالي سكوت-جراي في مذكرة: "بدأت الضغوط تظهر بالفعل على صعيد النشاط الصناعي وتعيق التخطيط، الذي كان يعاني بالفعل من مستويات عالية من عدم اليقين".