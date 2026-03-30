أستراليا تخفض ضرائب الوقود لتعويض ارتفاع الأسعار الناجم عن الحرب

خفضت أستراليا الضرائب على البنزين والديزل إلى النصف، وألغت ضريبة كانت مفروضة على المركبات الثقيلة؛ لمواجهة الآثار الاقتصادية لارتفاع أسعار الوقود.

وأعلنت الحكومة يوم الاثنين أنها تتوقع أن تكلف هذه التخفيضات الخزينة الفيدرالية 55ر2 مليار دولار أسترالي (74ر1 مليار دولار أمريكي) خلال ثلاثة أشهر.

وسيجري خفض الضرائب على البنزين والديزل إلى 3ر26 سنتا أستراليا لكل لتر (2ر68 سنتا لكل جالون) اعتبارا من يوم الأربعاء المقبل. كما سيتم إلغاء رسوم استخدام الطرق المفروضة على المركبات الثقيلة، والتي تبلغ 4ر32 سنتا أستراليا لكل لتر من الديزل (1ر84 سنتا لكل جالون)، وهي الرسوم التي تدفعها شركات تشغيل الشاحنات والحافلات لتعويض الأضرار الإضافية التي تسببها هذه المركبات للطرق.

وفي ولاية تسمانيا، تم إطلاق خدمة النقل العام المجاني يوم الاثنين للحد من استخدام السيارات الخاصة، بينما ستلغي ولاية فيكتوريا رسوم النقل العام اعتبارا من يوم الأربعاء.