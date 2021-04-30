أعربت الفنانة نيللي كريم، عن سعادتها بالتمثيل مع الفنان محمد ممدوح في فيلم «بشتري راجل»، معقبة: «كانت من ألطف قصص الحب اللي عملتها، ولينا مشاهد كتيرة رومانسية وحلوة ولذيذة».

وقالت خلال لقاء لبرنامج «شيخ الحارة والجريئة» الذي تقدمه المخرجة إيناس الدغيدي عبر فضائية «القاهرة والناس»، مساء الخميس، إنها لا ترى أنه لابد أن ينقص من وزنه ليؤدي الأدوار بشكل أفضل، مشيرة إلى أنها كانت لا ترى أحد آخر مناسب للدور الذي قدمه في فيلم «بشتري راجل».

وتوجهت بكلمة للفنان محمد ممدوح: «خليك زي ما أنت والناس بتحبك زي ما أنت، وأنا بحبه أوي»، معلقة على حديث الفنان محي إسماعيل أنها لا تملك الخبرة الكافية لتكون عضوة لجنة تحكيم، أنها تحترم رأيه.

وأضافت أنها لم تلتقي بالفنان محي إسماعيل من قبل، وترغب بالتعرف عليه، خاصة لأنها تحبه وتعرف عنه أنه مثقف جدًا، لافتة إلى أنها تعطي الحق للفنان محي إسماعيل في الغضب على الفن، خاصة أنه لا يوجد حاليًا قصص يتم كتبتها للفنانين الكبار.



