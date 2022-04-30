مياه المنيا: استمرار العمل بمراكز شحن العدادات مسبقة الدفع في العيد

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا استمرار العمل بمراكز شحن عدادات المياه مسبقة الدفع بالشركات التابعة، طوال أيام إجازة عيد الفطر المبارك خلال الفترة من الأحد 1 مايو حتى الخميس 5 مايو؛ لتقديم خدمات شحن العداد مسبق الدفع.

وأوضحت الشركة، في بيان لها، أنه يمكن للمشتركين شحن كارت العداد مسبق الدفع خلال تلك الفترة من خلال فروع الشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أو نقاط الشحن الخارجية المنتشرة من خلال شركة فوري أو خالص.

يذكر أن العداد مسبق الدفع يتيح عدة مزايا، أهمها: القضاء على أى أخطاء ناتجة عن العنصر البشرى ومشكلات تأخر أو عدم دقة تسجيل القراءات، التحكم ومتابعة الاستهلاك، يسمح بمعرفة عدد أمتار المياه المكعبة التي جرى استهلاكها، وقيمة المبلغ المتبقي من الشحن.