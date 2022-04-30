مهرجان كان السينمائي يضيف فيلمين إلى قائمة اختياراته الرسمية

كشف مهرجان كان السينمائى الدولى عن إضافة فيلمين جديدين إلى الاختيار الرسمي للدورة الخامسة والسبعين التي تقام فى الفترة من 17 إلى 28 مايو، الفيلم الأول هو الفرنسي الاسباني "بيستاس" يعرض فى قسم "كان العروض الأولى" إخراج رودريجو سوروجوين.

ويتناول قصة زوجين فرنسيين في منتصف العمر ينتقلا إلى قرية محلية، بحثًا عن التقارب مع الطبيعة حيث يؤجج وجودهما اثنين من السكان المحليين إلى درجة العداء الصريح والعنف المروع.

والفيلم الثاني هو الفرنسي الوثائقي "السلام" إخراج ميلاني ديام، وهدى بنيامينة، وآن سيسي ويعرض فى قسم عروض خاصة.

وفي الفيلم بعد عشر سنوات من الصمت، تعود ميلاني ديم بفيلم وثائقي تود أن تروي فيه قصتها بقلب مفتوح. لأول مرة تواجه الكاميرا، تثق في الشهرة والطب النفسي والبحث عن المعنى واعتناقها الإسلام.

وكان المهرجان، قد أضاف الأسبوع الماضي ثلاثة أفلام إلى قائمة المسابقات هي "جبال الثمانية" للمخرجين البلجيكيين شارلوت فانديرميرش وفيليكس فان جرونينجين، و"أخ صغير" للمخرج ليونور سيرايل، و"عذاب في الجزر" للمخرج ألبرت سيرا.

ويترأس الممثل الفرنسي فينسينت ليندون لجنة تحكيم مسابقة كان هذا العام ، إلى جانب المخرجين أصغر فرهادي وجيف نيكولز ولاج لي ويواكيم ترير، الممثلين والمخرجين ريبيكا هول وياسمين ترينكا، والممثلين ديبيكا بادكون، ونومي راباس.